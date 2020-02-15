نمارسها يوميًا.. 20 عادة خاطئة تهدد صحتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يمارس الغالبية العظمى من الناس بعض العادات الخاطئة التي تضر بصحة الجسم، وتهدد تلك العادات بالإصابة بالأمراض، فكيف يمكن الوقاية منها؟

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