نمارسها يوميًا.. 20 عادة خاطئة تهدد صحتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
يمارس الغالبية العظمى من الناس بعض العادات الخاطئة التي تضر بصحة الجسم، وتهدد تلك العادات بالإصابة بالأمراض، فكيف يمكن الوقاية منها؟
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