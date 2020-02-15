شاهد إطلالات النجمات في ختام مهرجان أسوان الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير: علاء أحمد

تألقت عدد من نجمات الفن خلال حضورهن ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وتنوعت الإطلالة بين الفساتين القصيرة والقصات غير التقليدية.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات نجمات الفن في ختام مهرجان أسوان الدولي.

-ناهد السباعي:

تألقت ناهد السباعي خلال حضورها ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بإطلالة حيوية وجريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، باللون الأسود، بدون أكمام، وتميز الموديل بنقوش ورسومات الورد بدرجات ألوان حيوية مختلفة، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة مزينة بطيات.

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ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات معدنية متعددة، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع ماكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، وأحمر شفاه باللون الماروني.

-بشري:

اختارت بشري فستانًا طويلًا باللون الأسود، مزينًا ببوليرو باللون الرمادي، وبفتحة رقبة على شكل حرف "V"، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعمًا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، وأحمر شفاه روز.

-بسمة بلوك سيناوي:

اعتمدت بسمة لوك مختلف، إذ ارتدت فستانًا ميدي، مزينًا بالنفوش والرسومات، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وهاف بوت باللون الأسود، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع ماكياجًا بدرجات النيود.