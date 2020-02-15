ناهد السباعي بإطلالة جريئة في مهرجان أسوان الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير: علاء أحمد

تألقت ناهد السباعي خلال حضورها ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بإطلالة حيوية وجريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، باللون الأسود، بدون أكمام، وتميز الموديل بنقوش ورسومات الورد بدرجات ألوان حيوية مختلفة، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة مزينة بطيات.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات معدنية متعددة، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع ماكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، وأحمر شفاه باللون الماروني.

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أما في حفل افتتاح المهرجان أثارت ناهد السباعي الجدل بسبب إطلالتها، إذ ارتدت فستاناً ميدي، بقصة كب، بدون أكمام، مستوحى من أغطية السرائر، من المجموعة اللافتة التي أطلقها مصمم الأزياء "مهند كوجاك" تخليدًا لجدته.

وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة ومنفوشة، مزينًا بالتطريزات والأحجار البراقة عند منطقة الصدر والخصر، ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح من الأمام، باللون الزهري.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه باللون الماروني.