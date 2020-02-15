أحداهما بـ 8 ملايين دولار.. أغلى هدايا المشاهير في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

احتفل العالم في الساعات الماضية بعيد الحب، وتابع الجمهور الصفحات الرسمية للمشاهير والفنانين، لمعرفة طريقة احتفالهم بهذا اليوم.

ويهتم عدد كبير من المشاهير، بنشر صورًا لهم وللهدايا في عيد الحب مع الجمهور، إذ نشرت الفنانة "كيم كاردشيان" فيديو قصير على موقع "إنستجرام"، لهدية عيد الحب، حيث ظهر عدد من الدباديب، وعلبة شوكولاتة، وكب كيك.

وبدت هدية الفنانة الأمريكية، بسيطة وغير مكلفة، مقارنة بعدد من هدايا عيد الحب التي انتشرت خلال السنوات الماضية، وكانت باهظة التكلفة، نستعرض لكم بعضها حسب ما جاء في موقع" hellomagazine".

-كيم كارداشيان وكاني ويست

في عيد الحب عام 2015، أهدى كاني ويست زوجته كيم كاردشيان، سوار من الألماس، من بانتيري دي كارتييه وقيمتها 73000 دولار أي ما يعادل 580 ألف جنيه مصري.

فينس فون وكيلا ويبر

في عيد الحب 2009، أهدى الفنان فينس فون إلى صديقته الكندية كايلا ويبر، خاتم من الألماس، 4 قيراط، بقيمة 125000 دولار أي مليون و900 ألف جنيه مصري.

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-أنجلينا جولي وبراد بيت

في عيد الحب عام 2010، كانت هدية أنجلينا جولي، لبراد بيت، شجرة زيتون بقيمة 20 ألف دولار، أي حوالي 3000 ألف جنيه مصري، وترمز الشجرة إلى السلام وطوله العمر، واشترتها الفنانة الأمريكية من مشتل زراعي في جنوب فرنسا.

-كاتي بيري ورسل براند

اشترت المغنية كاتي بيري، إلى زوجها سيارة "بنتلي" بلون أرجواني، مصممة خصيصا لها،

وكانت السيارة بقيمة 341000 دولار أي 5 ملايين جنيه مصري.

- بيونسيه وجاي زي

اشترى مغني الراب، جاي زي، خاتم بلاتيني إلى بيونسيه، في 2009، بقيمة 25000 دولار أي حوالي نصف مليون جنيه تقريبًا.

فيكتوريا وديفيد بيكهام

قدم لاعب كرة القدم الشهير، ديفيد بيكهام في 2010، هدية من الألماس والياقوت الأحمر، لزوجته، بلغ سعرها 8 ملايين دولار (6.13 مليون جنيه إسترليني).