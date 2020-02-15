محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تعد الكمامة من أساسيات الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والفيروسات، ومع انتشار فيروس كورونا لفتت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الاهتمام بارتداء الكمامات خاصة في أماكن الازدحام.. فما مدى فعالية الكمامة في حماية الأشخاص من انتقال العدوى؟.. للمزيد اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تحمي الكمامات من انتقال فيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.