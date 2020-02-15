رشاقة وجمال.. ملكات جمال الجدات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ملكة جمال الجدات، هو المسابقة الوحيدة في العالم التي تقدر النساء كبار السن القادرات على العناية بأزواجهن وأحفادهن.

مسابقة ملكة جمال الجدات، مسابقة سنوية، بدأت منذ 2012، في بلغاريا، وتعتمد على عدد من الصفات، من بينها الجمال والأناقة، والثقة بالنفس. نرصد لكم النساء الفائزات بلقب "ملكة الجدات" على مر السنوات الماضية، بحسب ما أوضح الموقع الرسمي للمسابقة " grandmauniverse".

-الروسية إيكاترينا إيجينا 2020

فازت الروسية إيكاترينا إيجينا، البالغة من العمر 2020، بلقب أجمل جدة في أوروبا، خلال مسابقة السيدة Grandma Universe عام 2020.

تمارس إيجينا الرياضة بشكل دائم، كما أنها تحافظ على تناول الطعام الصحي، كما أوضح موقع "روسيا اليوم "، في نسخته العربية.

-فازتدانيسا جوفيتش لعام 2019:

فازت فازتدانيسا جوفيتش، من دولة بيرو، البالغة من العمر 68 سنة، بلقب ملكة جمال الكون الجدات في عام 2019.

وأثرت الفائزة لجنة الحكام بكاريزماتها وقدرتها على الرقص بشكل متناغم، كما أكدت في تصريحاتها على ايمانها أن العمر مجرد رقم.

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بينما فازت الإسبانية ايزابيل هيرورو، بلقب ملكة جمال العالم للجدات.

-إيلينا كرومهولتز لعام 2018:

توجت السويسرية إيلينا كرومهولتز، بلقب ملكة جمال العالم للجدات في 2018.

-ملكة جمال 2017

فازت الفلبينية Agnes Yakosalem، البالغة من العمر 51، بلقب ملكة جمال الجدات لعام 2017، ووجهت نصيحة إلى السيدات في كل مكان، بضرورة رعاية أنفسهن حتى لا يذبل جمالهن أبدًا.

-بابلين نيوفيلد 2016

فازت الفلبينية، بابلين نيوفيلد، البالغة من العمر 48 عام، وهي أم لأربعة أطفال، بلقب ملكة جمال الكون.

وعبرت عن سعادتها في تصريحات لمجلة "”lifestyle.inquirer، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشارك فيها في حدث من هذا النوع، لتصبح أول امرأة فلبينية تفوز باللقب.

-كريستين كام

فازت كريستين كام، من سنغافورة، بلقب ملكة جمال الجدات في عام 2015، وهي عازفة طبلة، وراقصة إيقاع كذلك.