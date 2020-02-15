رسالة إيمي طلعت زكريا لـ سمير غانم: "الوحيد اللي مدلي إيده بعد وفاة بابا"

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على توجيه رسالة شكر للفنان سمير غانم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عبر حسابها: "كلمة في حق سمير غانم، الراجل ده هو الوحيد اللي مدلي إيده بعد وفاة بابا، وصمم إني أكمل وشجعني بوقوفي جنبه على خشبه المسرح، وده طبعا شرف ليا، غير إنه مربيني من صغري".

وتابعت: "شكرا يا أستاذ، بجد صونت العيش والملح، وحبك لبابا الله يرحمه مش كلام، ربنا يديمك نعمة في حياتنا.. ومقدرش أنسى أيضا المنتج العظيم أستاذ أحمد الإبياري، في دعمه ليا، ألف شكر يا أستاذ، وأكون عند حسن ظنك".

وتعرض مسرحية "الزهر لما يلعب"، على مسرح مكتبة مصر بشارع صلاح سالم، بطولة سمير غانم وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد.

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وفاة طلعت زكريا

وكان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وفارق الحياة.