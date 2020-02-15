بالحجاب وملابس فضفاضة.. إيفانكا ترامب في الإمارات

وصلت اليوم، إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دبي، من أجل المشاركة في منتدى المرأة العالمي، لمناقشة أسس تفعيل دور المرأة القيادي في مجال الأعمال، المُقرر عقده يومي 16 و17 فبراير الجاري.

وستنضم إيفانكا إلى مجموعة كبار المحاورين في المنتدى وعلى رأسهم رئيس مجموعة "WORLD BANK GROUP"، دايفيد مالباس ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

ومن المُقرر أن تفتتح أعمال المنتدى بكلمة في هذا المجال، وذلك للحديث عن الفرص المتاحة للمرأة في مجال ريادة الأعمال، وتمكينها اقتصاديا وتعزيز قدرتها على تأسيس مشاريع الأعمال وتحقيق النمو من خلال زيادة مستوى مشاركتها في سوق العمل.

ونشرت "روسيا اليوم" مقاطع فيديو لنجلة الرئيس الأمريكي فور وصولها للبلاد، حيث ظهرت بفستان طويل فضفاض، وبأكمام طويلة أحادي اللون، خلال تواجدها بمتحف اللوفر بـ أبوظبي.

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كما ظهرت بالحجاب اثناء تواجدها بمسجد الشيخ زايد.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" فإن القمة الإقليمية مبادرة تمويل رائدات الأعمال "We-Fi"، التي يتم تنظيمها على هامش المنتدى، ستطلق بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعني بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية، وتسهم من خلال عملها في أكثر من 50 دولة حول العالم، في دعم أكثر من 115 ألف سيدة.