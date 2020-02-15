خبير تغذية: صيام المياه مفيد ولكن بشروط

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن صيام المياه مفيد لتنقية الجسم من السموم، ولكن لا يجب المغالاة في الشيء، أي لا يجب الصيام بهذا النوع لمدة 4 أيام متواصلة لأن العضلات تبدأ في التحلل بدون تناول بروتين.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "DMC"، الذي تقدمه الإعلاميتين نهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، أن أفضل طريقة لهذا النوع من الصيام لا يزيد عن 3 أيام، "لفت نظري عند إحدى كلباتي مرضت فأضربت عن الأكل خالص وقعدت حطت بوزها على المياه 3 أيام، ومكنتش بتاكل حاجة، بعدها قامت وبقت تاكل، أول مرة كان يلفت نظري لأهمية المياه".

وأكد أن المياه تخفف تركيز الجلوكوز في الدم، "لو عندي سكر فوق الـ 180 مللي الكلى لا تستطيع الاحتفاظ بالسكر في الدم وبينزل في البول"، كما أن المياه هي الحل في حصوات الكلى، ومن أكفأ الأشياء لترجيع سيولة وليونة الدم ضد الدهون، "المياه هي اللي بتغسل الجسم"، وهي أول آلية لتخليص الجسم من السموم.