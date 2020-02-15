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اختتمت أمس الجمعة، فعاليات منتدى "نوت"، ضمن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث طرح المنتدى هذا العام، عدة قضايا على المستوى العالمي والعربي والأفريقي، من ضمنها، قضية تزويج الأطفال والقاصرات، وكيفية تناولها في الأفلام، والحملات المجتمعية التي ساهمت فى التحرك الإيجابى تجاه هذه القضية.
كما ناقش المنتدى، التحديات التي تواجه النساء العاملات في قطاع صناعة الأفلام، والتحديات التي تتعلق بالتنميط مع عرض نماذج مؤثرة وإيجابية لنساء عاملات في قطاع صناعة الأفلام.
وقامت إدارة المنتدى، برئاسة الدكتورة عزة كامل، وبحضور السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بتكريم نساء أسوان اللاتي ساهمن في تحدي التنميط، وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابي تجاه قضايا المرأة، فضلا عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة.
وقامت أسرة منتدى "نوت"، ونساء أسوان، بإطلاق قسم للالتزام بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، قالوا فيه: "نقسم نحن أسرة منتدى نوت رجالا ونساء بألا نمارس أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن نسعى لتحقيق المساواة الكاملة والمواطنة لكل نساء العالم، من أجل أوطان ننعم فيها بالحرية والمساواة، ومستقبل أفضل للبشرية وللأجيال القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. في ختام فعالياته.. منتدي "نوت" يكرم نساء أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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