بالحجاب ومن غير مكياج.. نرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة (صور)

بعدة عباءات فضفاضة بين اللون الأسود، والمنقوش، وحجاب طويل، وملامح بشوشة خالية من المكياج تمامًا، شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة لقطات خلال تأديتها مراسم العُمرة، من أمام الكعبة المشرفة.

وظهرت الفنانة بعدة إطلالات مختلفة، بين العباءة والحجاب الأبيض، والأسود، وأخرى ملونة بنقوشات بسيطة، كما تخلت تمامًا عن المكياج.

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وعلقت "نرمين" على الصور: "لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا يتقبل مني".

وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة، مشيدين بجمال ملامحها، دون مستحضرات تجميل، وبالحجاب.

وشاركت "نرمين" مؤخرًا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.