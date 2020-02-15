للأمهات: ضربات كرة القدم بـ"الرأس" قد تصيب أطفالك بالزهايمر

أوضحت دراسة حديثة، أجريت في جامعة إنديانا، أن ضربات الرأس التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، يمكن أن تتسبب في الإصابة بالخرف، أو كما يعرف بـ الزهايمر.
كما أوضحت الدراسة، أن ضربات الرأس يمكن أن تؤثر على الرؤية والمخ، حتى وإن لم تتسبب في ارتجاجات المخ.
ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، أجريت الدراسة على 78 لاعب كرة، وأثبتت خطورة ضربات الرأس على الجمجمة أثناء مباريات كرة القدم.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور كيسوكي كواتا، إن النتائج تشير إلى أن ضربات الرأس أثناء ممارسة كرة القدم، حتى وإن لم تسبب في حدوث ارتجاج، قد تؤثر على وظيفة العين العصبية، على الأقل في المدى القصير.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن إشارات المخ يمكن أن تتعطل نتيجة الارتطام المستمر، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له علاقة كبيرة بين وظائف العين والوظائف الإدراكية، والقدرات العقلية مثل الاهتمام واللغة والتركيز.
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