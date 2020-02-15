قد تسبب السرطان.. متى تتخلصِ من الطاسة التيفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

حلل التيفال لا غنى عنها في أغلب البيوت، خاصة غير المحترفات في الطهي، واللاتي يفضلنها لمنعها التصاق الطعام بها، كما أن أغلب أنواعها يحافظ على درجة الحرارة ويساعد على إنضاج الطعام بشكل أسرع من الأواني الأخرى، ولكن مع كثرة استخدام طاسات القلي واستخدام الزيوت بشكل متكرر، يؤدي ذلك إلى ظهور بقع لا يمكن التخلص منها بسهولة.

نرصد لكم علامات إذ ظهرت في الطاسة يفضل التخلص منها نهائيًا، كما أوضح موقع "reader's digest".

-التشوه

التصاق الزيوت في بعض أجزاء الطاسة، ليس دائمًا شيء خطير، لكن بالتأكيد سوف تتأثر جودة الطعام ولن تكون الأفضل.

فالتشوه الذي يحدث للطاسة يجعل السطح غير متساوِ، ولن ينضج الطعام بنفس الدرجة.

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-اللون الأسود

تراكم الطعام وتحول الطاسة بالكامل إلى اللون الأسود، هو علامة على ضرورة تغيير الطاسة، لأنه يعني أنها تلفت.

-الخدوش الكبيرة

الخدوش التي تحدث في الطاسة، خطيرة لأن طبقة التفلون التي تغطي الطاسة، تحتوي على مادة كيميائية خطيرة تسبب السرطان، لذا يجب تغيير الطاسة فورًا بمجرد رؤية خدش في الطاسة.

من المهم التنظيف الدائم للطاسات التيفال، مع ضرورة استخدام أدوات المطبخ السليكون والخشب، مع ضرورة تغيير الطاسة التيفال كل خمس سنوات حتى لو كانت سليمة تمامًا.