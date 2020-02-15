محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي
تيك توك أو اللعبة القاتلة مثلما أطلق عليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لعبة يتبعها طلاب المدارس تعتمد على استدراج طالبان لزميل ثالث لهما بحجة اللعب معهما، ويقوموا بالقفز جميعًا معًا الى الاعلى، و أثناء قفزه الشخص الأوسط يقومان بعرقلته، وبالتالي يتعرض الشخص لفقدان توازنه والسقوط على الأرض بشكل مفاجئ.
ويتسبب السقوط المفاجيء على الأرض في مخاطر صحية متعددة قد تصل إلى الشلل الرباعي، وربما الوفاة المفاجئة، وللتعرف على مدى مخاطر تلك اللعبة اضغط هنــا.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يحذر من لعبة "تيك توك": تهدد بالشلل الرباعي والوفاة المفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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