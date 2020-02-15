حظك هذا الأسبوع.. تحذيرات ونصائح لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي:

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 " يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "Horoscope"

برج الحمل

على الصعيد الأسري، تشعر هذا الأسبوع بالقلق تجاه بعض الأشخاص في عائلتك، عليك التفكير بإيجابية.

برج الثور

تمتلك طاقة إيجابية كبيرة، لإنجاز المهام الكثيرة المتعلقة بعملك، وتؤتي ثمار جهدك.

برج الجوزاء

عليك اتخاذ القرارات الهامة بمرونة شديدة وتجنب عدم التسرع.. أما على الصعيد المادي قد تتحسن للأفضل.

برج السرطان

تشعر هذا الأسبوع بتحسن كبير في صحتك، وتعيش حالة من الهدوء والاستقرار النفسي.

برج الأسد

الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، وتشعر بحالة من الحب والاستقرار التام مع شريك حياتك.

برج العذراء

Advertisements

على مدار هذا الأسبوع حاول عدم التفكير في ذكريات الماضي، وركز على المستقبل.

برج الميزان

عليك أخذ قسطا من الراحة هذا الأسبوع، وتغير روتين يومك، فعلى سبيل المثال يمكنك الخروج والتنزه مع شريك حياتك.

برج العقرب

تشعر بتحسن ملحوظ على الصعيد المهني، وتشعر بالرغبة الشديدة في النجاح في عملك.

برج القوس

أنت في أفضل حالاتك هذا الأسبوع. هذا هو الوقت المثالي للسفر إلى الأماكن التي لم تقم بزيارتها من قبل.

برج الجدي

عليك توخي الحذر وعدم التسرع في اتخاذ قرارات خاصة بأسرتك، وفكر بحكمة حتى تصل إلى قرار واضح.

برج الدلو

تشعر على مدار هذا الأسبوع بالاستقرار النفسي وتتلقي تشجيع من المقربين إليك، وقد تشعر بتحسن في أمور حياتك.

برج الحوت

تمر هذا الأسبوع بفترة سيئة تجعلك تشعر بالضيق والحيرة، كن هادئ حتى تتمكن من حل مشاكلك.