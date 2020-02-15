أخفى وجهها.. فيجو الدخلاوي يتغزل في زوجته بـ"قلب أحمر وخرزة زرقاء"

نشر موزع أغاني المهرجانات أحمد مصطفى المعروف باسم "فيجو الدخلاوي"، صورا من عقد قرانه، عبر حساباته على "السوشيال ميديا"، وأرفقها بتعليق "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كتبت كتابي"، مع وضع "إيموشن": خرزة زرقاء.

وحرص "الدخلاوي" على عدم نشر صور زوجته، واكتفى بصور من عقد قرانه، برفقة أصدقائه، وأيضًا صورة أظهرت يديه وهو مرتدي الدبلة، برفقة زوجته.

ورغم أن موزع المهرجانات لم ينشر صورا لزوجته، إلا أنه عبر لها عن حبه، إذ نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص المصورة الثابتة، صورتين، أولهما تضمنت كلمات رومانسية منها: "لا أعرف كيف أشرح حبي لك.. ولكن عندما تغيب يغيب معكِ كل شيء".

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وكانت الصورة الثانية تجمعهما لكنه وضع "إيموشن" على وجهها ليخفي ملامحها، ووصفها بـ"بنتي".

من هو فيجو الدخلاوي؟

وفيجو الدخلاوي اسمه الحقيقي أحمد مصطفى، من محافظة الإسكندرية، ويعرف بأنه موزع لون جديد من الأغاني الشعبية ويعرف باسم "المهرجانات"، وعادة ما يذكر المطرب الشعبي حمو بيكا، اسمه في المهرجانات التي يقدمها.