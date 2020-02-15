حمو بيكا يحتفل بعقد قران "شبح مصر" فيجو الدخلاوي

شارك مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، متابعيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من عقد قران موزع أغاني المهرجانات الشعبية أحمد مصطفى المعرف بـ "فيجو الدخلاوي".

وأظهرت الصورة بعض مطربي المهرجانات الشعبية، على رأسهم "بيكا" الذي ظهر ببدلة باللون الأصفر، النيون، مكملًا إطلالته ببعض السلاسل والإكسسوارات الذهب.

في حين ظهر "الدخلاوي" ببدلة باللون الروز أيضًا مبتعدين عن الألوان الأحادية المعتادة.

وعلق "بيكا" على الصورة، قائلًا: "من كتب كتاب شبح مصر فيجو الدخلاوي".

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من جانبه، نشر "الدخلاوي" صورة من عقد القران، على صفحته الشخصية، مرفقها بتعليق "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كتبت كتابي"، مع "إيموشن" خرزة زرقاء".

وكان مطرب المهرجان، تحدث مؤخرًا خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي تامر أمين، عن تعنت نقابة الموسيقين ضده، مؤكدًا إنه لا يريد الحصول على عضوية من النقابة، ولكنه يريد الحصول على تصريح لمزاولة الغناء، يُجدد كل 3 أشهر أو شهر.