في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. كارول سماحة تهدي أغنية للمصابين: لكل طفل عم يتوجع

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، حرصت الفنانة كارول سماحة، على تذكر الأطفال الذين يعانون من آلام المرض، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشرت "سماحة"، عبر حسابها، فيديو لأغنية "شو حلوة الحياة"، معلقة: "باليوم العالمي لسرطان الأطفال، بهدي هالأغنية لكل طفل عم يتوجع، وعم تنسرق منو طفولته، الله يحميهم و يخفف عنهم وجعهم".

الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

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وأنهالت التعليقات من متابعي كارول سماحة، على الأغنية، منها: "ما أجمل روحك وتسخيرك لموهبتك العظيمة لأهداف عظيمة، صوتك رائع وإحساسك أجمل".

يحتفل العالم باليوم العالمي لسرطان الأطفال سنويًا في 15 فبراير، لزيادة الوعي بخطورة المرض والتعبير عن دعم الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان.