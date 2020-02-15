شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها ومتابعيها، بصور لها من احتفالات الفالنتين، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مايا دياب في الصورة، مرتدية "جامبسوت" ضيق للغاية، من اللون الروز الفاتح، مصنوعا من الجلد، وكانت تقف في قلب نيون من اللون الأبيض.
وكتبت مايا دياب في تعليقها على الصورة، "نوعي الفلانتين الخاص بي، أنا مايا دياب"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام".
وجاء التفاعل عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "مثل الباربي اللي بلا ملابس"، و"لازم تستحي على فكرة"، و"وين اللبس"، و"المرأة البلاستيك".
فيما أبدى آخرون إعجابهم باللوك الغريب، وكان من بين تلك التعليقات، "حلو اوي"، و"هو غريب بس جميل".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مايا دياب بـ"جامبسوت" جلد تثير الجدل.. متابعون: وين الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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