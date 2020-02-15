صورة مايا دياب بـ"جامبسوت" جلد تثير الجدل.. متابعون: وين الملابس

شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها ومتابعيها، بصور لها من احتفالات الفالنتين، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايا دياب في الصورة، مرتدية "جامبسوت" ضيق للغاية، من اللون الروز الفاتح، مصنوعا من الجلد، وكانت تقف في قلب نيون من اللون الأبيض.

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وكتبت مايا دياب في تعليقها على الصورة، "نوعي الفلانتين الخاص بي، أنا مايا دياب"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام".

وجاء التفاعل عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "مثل الباربي اللي بلا ملابس"، و"لازم تستحي على فكرة"، و"وين اللبس"، و"المرأة البلاستيك".

فيما أبدى آخرون إعجابهم باللوك الغريب، وكان من بين تلك التعليقات، "حلو اوي"، و"هو غريب بس جميل".