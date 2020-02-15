منها عصير البطيخ.. عصائر لتقوية المناعة وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

يعتبر جهاز المناعة، هو المدافع الأول عن الجسم ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض، وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا التي تنتشر بصورة كبيرة خلال هذه الفترة.

وقد يبحث البعض عن عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بعيداً عن الأدوية والعقاقير التقليدية.

ولذلك تقدم "هُن"، عصائر طبيعية صحية وفقًا لموقع "هيلث لاين"، لتعزز كفاءة جهاز المناعة في الشتاء.

عصير الطماطم

الطماطم من الخضراوات المحببة للجميع، لكن عصير الطماطم له فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني بحمض الفوليك والحديد وفيتامين "C" و"A"، وله فوائد عديدة في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة لأمراض كثيرة، مثل أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.

مزيج الكيوي والفراولة والنعناع

يحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها المغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك وفيتامينات "A" و"C" و"B6"، ويمكن إضافة الزبادي إلى هذا الخليط لجعل طعمه أفضل، وزيادة الفائدة الصحية.

كوكتيل التفاح والجزر والبرتقال

يحتوي هذا الخليط الطبيعي على العديد من الفيتامينات مثل "C" و"A" و"B6" والبوتاسيوم وحمض الفوليك، والذي يفيد في حماية الجسم من الأمراض المرتبطة بالشتاء مثل البرد والإنفلونزا، كما أنه يكافح الالتهابات.

خليط البرتقال والجريب فروت

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يعد البرتقال والجريب فروت، مصدرين مهمين لفيتامين "C"، الذي يكافح البرد والإنفلونزا، ويعتبر من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، كما أن نقص فيتامين "C"، يمكن أن يؤدي إلى تأخر التئام الجروح وعدم القدرة على مكافحة الالتهابات بشكل فعال.

كوكتيل الطماطم والكرفس والكرنب

يعتبر هذا الخليط مصدرا للعديد من المغذيات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والأحماض الدهنية وفيتامين "A" و"C"، وهذه العناصر تعزز من عمل الجهاز المناعي، ومقاومة للالتهابات والأمراض.

مزيج البنجر والجزر والزنجبيل والكركم

يحتوي هذا المزيج على 4 من أهم الخضراوات الموجودة في الطبيعة، لاحتوائها على الكثير من المغذيات والفيتامينات الطبيعية مثل الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامينات "A" و"C" و"E"، التي تعزز من الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض مثل الإنفلونزا والبرد والسعال وآلام الجسم والتهاب المفاصل الروماتويدي.

خليط الفراولة والمانجو

يمكن استخدام هذا العصير كوجبة غذائية لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية المفيدة، وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومقاومة للبرد والإنفلونزا، خاصة لكبار السن.

عصير البطيخ

يمكن لعصير البطيخ، أن يساعد الجهاز المناعي على العمل بصورة أكثر كفاءة، كما يلعب دوراً في تخفيف وجع العضلات والحد من الشعور بالإجهاد والتعب وتخفيف أعراض الإنفلونزا خصوصاً لكبار السن، ويمكن وضع أوراق النعناع مع العصير لزيادة الفائدة.