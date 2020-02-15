منها البصل والثوم والموز.. أطعمة تبطئ من نمو سرطان الأطفال

من منطلق دعم الأطفال المصابين بالسرطان، والذي يتزامن اليوم العالمي له 15 فبراير من كل عام، توصلت دراسة جديدة لأطعمة قد تساعد هؤلاء الصغار في إبطاء نمو السرطان.

ووفقًا لموقع "Step to health"، أجريت الدراسة مؤخرا، من قبل باحثين في معهد سانفورد بورنهام بريبيس ديسكفري للاكتشاف الطبي بولاية كاليفورنيا، أفادت أنه يمكن إبطاء نمو السرطان من خلال تناول بعض الأطعمة، مثل: الهليون والبصل والثوم والكراث والموز، والخرشوف، والتي تعزز بكتيريا الأمعاء النافعة.

ووفقًا للدراسة قام الباحثون بفحص بكتيريا الأمعاء المعروفة باسم "البريبايوتك"، عند المشاركين في الدراسة، وعلاقته بتناول الأطعمة السابق ذكرها، حيث وجدوا أن المشاركين كانوا أكثر محاربة لـ "سرطان الجلد الميلاني"، وهو أحد الأشكال العدوانية للمرض بسبب قدرته على الوصول إلى العديد من الأعضاء.

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وكشف الباحثون، أن زيادة "بروبيوتيك الأمعاء"، يمكن أن يساهم في تعزيز جهاز المناعة، حيث إنه مع زيادة عدد الخلايا المناعية، يمكن أن يستطيع الجسم مهاجمة الأورام السرطانية بخلاف تواجدها.

من جهته قال الدكتور زئيف روناي، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن دراسات سابقة أظهرت أن الأطعمة التي تعزز "بروبيوتيك الأمعاء" تحد من انتشار الأورام.

وأضاف مؤلف الدراسة، بأنه يتم تحديد تكوين الكائنات الحية الدقيقة لدينا الأمعاء جزئيا من قبل الجينات لدينا، ولكن يمكن أيضا أن تتأثر عوامل نمط الحياة مثل نظامنا الغذائي، حيث إن تناول الأطعمة كالبصل والكراث، والهليون، والثوم، والموز، والخرشوف يمكن أن يساهم في تعزيز مناعة الجسم الطبيعية.