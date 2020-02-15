لطيفة تطلق مبادرة "أقوى واحدة" لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة في مصر

أطلقت الفنانة لطيفة، مبادرة "أقوى واحدة"، لمساعدة ومساندة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.
أوضحت لطيفة لـ"الوطن"، أن مبادرتها "ستكون من خلال مساعدة 100 ست أم سواء كانت أرملة أو مطلقة أو ظروفها صعبة في مصر، أياً كانت جنسيتها، لأن مصر أم الدنيا، وتحتضن كل عربى بلده مدمر وفيه تهجير".
تابعت لطيفة "دوري سيكون تحمل تكلفة تدريبهم، من خياطة وتفصيل، وأول ما يكملوا مرحلة التدريب هتكون وظايفهم موجودة ومستنياهم".
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