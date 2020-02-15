بعد إصابة الفنانة بشرى به.. كل ما تريد معرفته عن الحساسية الربوية

أعلنت الفنانة بشرى، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، حيث قالت إنها أصيبت بنوبة ربوية حادة، بعدما خضعت لتشخيص وعلاج خاطئ.

وتستعرض "هن"، خلال التقرير التالي، كل ما تود معرفته عن الحساسية الربوية، بحسب موقع "ويب مد" الطبي.

ما هي الحساسية الربوية

الربو التحسسي هو أكثر أنواع الربو شيوعًا. يعاني حوالي 90٪ من الأطفال المصابين بالربو من الحساسية، مقارنة بحوالي 50٪ من البالغين المصابين بالربو.

تظهر الأعراض المصاحبة للربو التحسسي بعد استنشاق أشياء تسمى مسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار أو العفن.

إذا كنت تعاني من الربو، فعادةً ما يزداد الأمر سوءًا بعد ممارسة الرياضة في الهواء البارد أو بعد استنشاق الدخان أو الغبار أو الأبخرة.

أعراض الربو التحسسي

سواء كنت تعاني من الربو التحسسي أو الربو غير التحسسي، فإن الأعراض هي نفسها بشكل عام.

سعال.

أزيز.

نفس قصير.

التنفس بسرعة.

ضيق في التنفس.

أسباب الربو التحسسي

مسببات الحساسية صغيرة بما يكفي لتنفس عميقا في الرئتين، وتشمل:

حبوب اللقاح المنبعثة من الأشجار والأعشاب الضارة.

الجراثيم.

العفن والشظايا.

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وبر الحيوانات (من الشعر أو الجلد أو الريش).

اللعاب.

عث الغبار.

البراز.

ضع في اعتبارك أن المواد المسببة للحساسية ليست هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يزيد من الإصابة بالربو التحسسي، ولاتزال المهيجات تثير نوبة الربو، على الرغم من أنها لا تسبب الحساسية.

وتشمل:

الدخان من التبغ أو الموقد أو الشموع أو البخور أو الألعاب النارية.

تلوث الهواء.

الهواء البارد.

ممارسة الرياضة في الهواء البارد.

روائح كيميائية قوية أو أبخرة.

العطور، معطرات الجو، أو غيرها من المنتجات المعطرة.

الغرف المتربة.

نصائح لعلاج الربو

تجنب عث الغبار

هذه المخلوقات المجهرية تعيش في الأقمشة والسجاد، لذا يجب لف الوسائد والمراتب والصندوق بأغطية مضادة للحساسية، اغسل ملاءاتك والفراش مرة واحدة في الأسبوع بالماء الساخن، نظف المناطق التي يمكن أن يتجمع فيها الغبار، مثل الستائر الثقيلة، والأثاث المنجد وأكوام الملابس.

السيطرة على الرطوبة في الأماكن المغلقة

إذا كانت الرطوبة أعلى من 40٪ في منزلك، استخدم مزيل الرطوبة أو مكيف الهواء. سيؤدي ذلك إلى جفاف الهواء وإبطاء نمو القوالب والصراصير وعث غبار المنزل. أصلح أي تسريب للسباكة أو السقف.

كن حذرا بالخارج

ارتداء قناع مرشح بينما تكون في الخارج لتقليل كمية الغبار التي يمكن أن تصل لرئتيك.