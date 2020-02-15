تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير مكاسب مادية

مهنياً: يحيطك الفلك بالحظ والدعم اللازمين لإطلاق المشاريع والتوسّع والتطوّر وحتى السفر والهجرة فيكون العنوان الابرز عن هذه المرحلة ازدهار مكاسب مادية ومعنوية إن الحدث الفلكي الأهم هو انتقال الشمس الى برجك يوم الاربعاء بالاضافة الى وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو فيسلط الضؤ على انجازاتك واعمالك ويزودك بالحيوية اللازمة لكي تنهي واجباتك الدراسية والاكاديمية وتستفيد من الارباح والمعطيات كذلك سوف تحصل على المكاسب الماية والمعنوية بسهولة لكن مع وصول القمر الى القوس تكثر المعارك والمواجهات لذلك حاول ابعاد شبح المواجهات والتحديات انها ايام تعرضك لبعض الاستفزازات فكن حذراً اذ قد يصعب التفاهم معك وتكون مزاجيتك عاملاً سلبياً يحرك الظروف ضدك يعود الحظ وتختفي المشاكل بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى الجدي لتتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث فتمتلىء هذه الفترة بالهدايا الفلكية وبالتالي يجب أن تستثمر كلّ طاقتك لإنجاز المهام الأساسية بنجاح. ويكون العنوان الاكبر الاندفاع والحظوظ كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة يبتسم لك الحظ وتشكر الكواكب على الدعم والمساعدة التي تخدم مصالحك فتكون على شاطئ الامان.

عاطفياً: حاول ان تستفيد من التاثيرات الفلكية لكوكب الزهرة من الحمل ومن الضروري ان تعزز عواطفك بالحب والحياة الاجتماعية الصاخبة والمليئة بالشغف والجاذبية والكلام اللطيف والحنون فانت معروف عنك طيبتك التي تحطم الرقم القياسي بحضورك وكلامك الموزون للعازب, يعدك هذا الاسبوع بأفراح عاطفية، ويتحدث عن لقاء مهم وحاسم للبعض وقد تنجذب إلى شخص جديد، أو تتحمس لاتخاذ قرار عاطفي.

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