تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أجواء مميزة

مهنياً:لا تزال تعيش اجواء مميزة تجعلك تنطلق الى المقدمة بفضل مهارتك وقدرتك على التكيف مع المستجدات بحكمة وانفتاح بالاضافة الى دعم الشمس لك لكن انتبه من يومي السبت والاحد فقد تتراكم أعمالك ومهامك مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب الذي يشكل مربعا مع الشمس من برجك فتتشتت أفكارك وقد تعاني من مشاكل مهنية ومالية فلا تترك احدا يبعدك عن خياراتك ومسار عملك انها فترة متطلبة حاول ان تتجنب الانفعالات والمشاعر السلبية كالغضب والتسرع من المستحسن أن تركّز على واجباتك المدرسيّة أو المهنيّة كي تتمكّن من إجتياز هذه المرحلة بنجاح. تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء ما يعني تقدم ابداع طلاقة في الكلام والافكار لذلك حاول ان تستغل الاجواء المفيدة والمميزة فانت الاقوى والاكثر حظا بين الابراج وهذا هو الوقت الأنسب لتوسيع دائرة التحركات على مختلف الاصعدة ان التواصل مع الآخرين سهّل ومثمر وبناء ، ان الاقدار تحمل اليك نجاحاً أو انفراجاً أو حسماً لصالحك تبدو قدراتك هائلة وقد تحقق بعض الامنيات باتخاذ قرارات حكيمة وصائبة. الجو العام جيد بامتياز فلا تقلق لكن تتطلب منك عطلة الاسبوع الكثير من الأعمال والمهمات الصعبة والمعقّدة والدراسة الجيدة والتركيز على كل الملفات الاكاديمية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجدي فتشعر بالقلق ويتسلّط الضوء على مجال الدراسة، ومن المتوقّع أن تخضع لامتحانات صعبة ما يجعلك تقلق مراراً بسبب العمل وتشعر بوطأة المهمّات المرميّة على عاتقك ومن ضغوط وتراجع معنوي فهنالك فواتير ومستندات وملفات شارفت مهلتها على الانتهاء وهنالك تعديلات ملحّة واتصالات ضرورية تتطلّب تحالفًا معينًا.

عاطفياً: تخيّم على حياتك العاطفية والعائلية اجواء من الرومانسية ويحيطك كوكب الحب المتنقل في برج الحمل الصديق بتأثيرات إيجابية، كما يحمل لك أوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطباً الإعجاب للعازب, تتمتّع العلاقات العاطفية بأجواء من التواصل والتفاعل ان الاجواء العامة مناسبة للارتباط أو الزواج اذا كنت جاهزاً.