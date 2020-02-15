نشرة الموضة| روبي تتألق بـ"لوك" جديد وشعر أحمر.. ونانسي عجرم تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولا يمر يوم إلا وتطالعنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة، تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذاك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات لهذا الأسبوع.

-إطلالات النجمات بالأحمر:

ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستاناً من الساتان، باللون الأحمر، وتميز الموديل بالطيات الضيقة مع فتحة ساق طويلة وجريئة. واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا قويا بدرجات الطوبي، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الأبيض.

أما سيرين عبد النور فاعتمدت فستان باللون الماروني، مع تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل، واختارت ماكياجًا قويًا بألوان جريئة، بينما اختارت كايلي جينر فستانًا طويلًا بقصة "المرميد"، بفتحة ساق طويلة.

-نانسي عجرم بلوك ناعم:

اعتمدت نانسي بنطلون من الجلد، بقصة "هاي وست" باللون الأسود، مع توب ميتاليك، بأكمام طويلة، ونسقت مع الإطلالة "هاي بوت" بنفس لون وخامة البنطلون.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، أما من الناحية الجمالية اعتمدت ماكياجًا ركزت فيه على أحمر شفاه صارخ باللون الماروني.

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-روبي بلوك مختلف

ظهرت روبي بلوك مختلف، إذ اعتمدت شعر طويل بدرجات اللون الأحمر بعد أن اعتادنا عليها بالشعر القصير باللون الأسود

وارتدت روبي بنطلون باللون الأحمر الباييت بنقوش جلد الثعبان، مع توب بأكمام طويلة باللون الأبيض، ونسقت مع الإطلالة حذاء كلاسيكي باللون الأسود من المخمل.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل عشوائي مع ماكياجًا قوياً، إذ ركزت على إبراز منطقة العيون برسمة السموكي، واختارت أحمر الشفاه باللون النيود.

-صبا مبارك بجمبسوت:

اعتمدت صبا جمبسوت باللون الاخضر الداكن، مع صيحة الأكمام المنفصلة والمنفوخة، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية كبيرة الحجم، إذ ارتدت عقد متعدد الطبقات على شكل ثعبان، وإسوار ضخم.

واختارت تصفيفه الشعر المربوط للخلف، مع ماكياجًا قويا.

-زينة بإطلالة أنيقة:

ارتدت زينة أسكيرت قصيرة باللون النحاسي، مزينة بنقوش، مع بلوزة باللون البيج، بأكمام طويلة وواسعة، ونسقت مع الإطلالة حذاء بكعب عالي باللون النبيتي.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ركزت فيه على أحمر الشفاه القوي.