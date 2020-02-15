بعد ظهور أول حالة بمصر.. الأعراض الدقيقة لفيروس كورونا الجديد والوقاية منه

حالة من التخوف انتابت الكثيرين بعد إعلان وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، لشخص "أجنبي"، إذ قد يعتقد البعض أن حالات البرد العادية قد تكون كورونا.

ووفقًا لدراسة صينية أعدها باحثون طبيون، على 140مريضا في مستشفى بمدينة ووهان، بؤرة الفيروس القاتل في الصين، فإنه تم تحديد نمط مشترك من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، على ما أورد موقع "سيانس أليرت" العلمي، الجمعة.

وقال الباحثون، إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى، إذ لاحظوا وجودها بنسبة 99% من المرضى، كما تشمل الأعراض الأخرى الإعياء والسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى الذين شملتهم الدراسة.

الأعراض كذلك شملت الآلام في العضلات وصعوبة التنفس، والتي عانى حوالي ثلث المرضى منها، أما الأعراض الأخرى المرتبطة بنزلات البرد الشائعة، مثل الصداع أو التهاب الحلق، فلم تظهر إلا في "حالات قليلة".

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4 طرق لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل

غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.

تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة - يُفضل بمحرمة ورقية - وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.

تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

لا تقترب من الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطا صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء، ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.