"بجننها ساعات بس تعبت معايا".. هكذا هنأت منة فضالي والدتها بعيد ميلادها

برفقة والدتها، نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستانا أصفر اللون، "كات أوف شولدر" فيما ظهرت والدتها مرتدية بلوزة سوداء.

واعتمدت منة فضالي على المكياج البسيط وكذلك تسريحة الشعر، كما لم تتكلف في ارتداء الكثير من الإكسسوارات.

ووجهت "فضالي"، رسالة لوالدتها بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة: "أنا معنديش أغلى من أمي في حياتي حتى لو بجننها ساعات أو بعاند معاها، لأني بطبعي عنيدة جدا بس الست دي تعبت جدا معايا من يوم ولادتي لحد دلوقتي".

واستكملت: "فيه حاجات كتير جدا مهما اعملها مش كفاية عليها حاجة أبدا، النهاردة عيد ميلادك كل سنة وأنتي جنبي وسندي وحبي، وصاحبتي اللي مليش غيرها وربنا يديكي الصحة ويشفيكي يا رب وميحرمنيش من ضحكتك أبدا عقبال 1000 سنة يا أمي بحبك".