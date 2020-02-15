تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير معنويات عالية

مهنياً: تستعيد عافيتك وتجتاز دورة من التعويض وتشعر انك بأمان مع معنويات مرتفعة وثقة اكبر بالنفس بحيث تهدأ العواصف والأجواء المتناقضة وتتخلص من أزمتك وتنتبه لوضعك، مع انتقال القمر الى برج العقرب يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الدلو ما يعني ان الوقت قد حان لاعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الاخطاء ان كانت اخطاء مهنية او مالية او تراجع دراسي او اكاديمي فيكون العنوان العريض للمرحلة المقبلة انشغالات في معاملات، مصالحات وتسويات، سفر رحلة عمل او معاملات تخص اوراق الهجرة او اهتمامات صحية كل هذه الامور تكون شغلك الشاغل كذلك ان انتقال القمر الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء الي بيت الصحة والمهنة يهدّدك ويهدد بعض الأحداث الصحية والمهنية كما يشدد على ضرورة الانتباه الى استقرار الوضع الصحي والبدء بمعالجة استشفائية ضرورية فلا تهمل نفسك فالوقت يدعو الى التحرك. من بيت الصحة فقد تشعر فجأة بالتعب والاضطراب والاجواء المتناقضة والخلافات التي تتراكم وتجعلك تواجه ظروفا قاسية لكن سوف تتخلص من كل هذه الهموم والمضاعفات مع انتقال القمر الى برجك بين الاربعاء والجمعة وتكون مدعوماً ايضا من المشتري من برجك فلا تتراجع، ثابر ولا تستسلم فانت تتمتع بعزيمة قوية, ما يجعلك تعيش اوقاتا مريحة واوضاعا مهنية رابحة.يحالفك الحظ وتقوم بالاتصالات اللازمة مع غرباء لقاءات واجتماعات مع مؤسسات أو شركات أو مسؤولين كبار.

عاطفياً: تفتقد الى الحصانة والحماية العاطفية والشخصية تحت تاثير كوكب الحب من مواجهة برجك من الحمل لذلك لا تتدخل في مسائل لا تعنيك حتى لا تتورط في قضايا قانونية لا سيّما اذا كان لديك خلاف معالشريك الاولاد فالظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور الحساسة سوف تفشل في التفاهم معهم للعازب قد تتعرض لاتهامات عشوائية فكن حذراً فالاجواء معقدة قد تسبب بانفصال او بتراجع صحي ومالي.

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