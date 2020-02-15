تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير بداية أسبوع مهمة

مهنياً: اسبوع مهم وجيد جدا يحمل لك آمالا كبيرة وانعطافات جديدة وتعديلات مهمة لكن حاذر وانتبه جيدا من المرحلة المقبلة فقد لا تسير الامور كما تشتهي بل تفرض عليك المواقع الفلكية الجديدة بعض التاجيل والازعاجات والنزاعات التي تتوالى وتتداخل الامور اللمالية والمهنية فتوتر الاعصاب مع انتقال الشمس الى مواجهة برجك يوم الاربعاء من الحوت كذلك يجب ان تحذر من بداية هذا الاسبوع المتناقض مهنيا دراسيا وماديا بحيث تنقلب الادوار لتجد نفسك مضطرا لاتخاذ تدابير ضرورية لانتاج عمل افضل وذلك يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب الذي يجلب المزيد من التوتّر والتعب ما يجعلك مرهقاً على الصعيد الجسدي والمعنوي لكن بالرغم من هذه التناقضات سوف تعيش يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برجك ظروفا افضل تتعلق بمشاريع جديدة سفر محتمل او تحسن في الوضع المالي مكاسب وارباح بحيث يهديك الحظ فرصاً استثنائية من إنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً تجسّد حلماً أو تتبوأ مركزاً أو تنجز عملاً رائعاً تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الجدي بين الاربعاء والجمعة اي الى بيت المال بالنسبة الى برجك فتتوالى المشاريع والمكاسب والارباح ان الظروف الفلكية مناسبة وتدعم توجهاتك وتعزّز تطلعاتك ستلمس ديناميكية كثيرة على الصعيد المهني والمالي والدراسي وكل ما يتعلق بالسفر والإعلام والتجارة والفن. اسبوع مهم يقدم لك كل الدعم والحظوظ والقرارات المناسبة متوافرة لك.

عاطفياً: بداية اسبوع عاطفي شخصي وعائلي واعد يبعث في نفسك الأمل ما يسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل. كما يبشّرك كوكب الحب من برج الحمل الناري الصديق بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، وبلقاء مميّز قد يشغل قلبك للعازب, قد تشارك في أنشطة اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى شريك حياتك المستقبلي في اوساط جديدة فيبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الإعجاب والصداقة.