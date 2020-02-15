بعد الإفراج عنها من "هتك عرض بالرضا".. مريم حسين: "الجبل واقف ولا هزته ريح"

عقب الإفراج عنها في قضية اتهامها بـ "هتك العرض بالرضا"، في الدعوى التي أقامها ضدها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عادت من جديد الفنانة المغربية مريم حسين، لإثارة الجدل بتعليق جديد.

وكتبت الفنانة المغربية، عبر خاصية "ستوري"، من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تعليقا على صورة جديدة لها: "شوف الجبل واقف ولا هزته ريح"، الأمر الذي فسره كثيرون من متابعيها، بأنه رسالة واضحة للإعلامي صالح الجسمي، الذي كان سببًا في إصدار حكم الحبس ضدها.

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من جهته لوح متابعو مريم، إلى أنها أرادت بتعليقها الرد على "الجسمي"، وذلك بعد تعليقاته الأخيرة بشأن الإفراج عنها عقب 11 يومًا فقط من حبسها، حيث قال الإعلامي الإماراتي: "11 يومًا حلوين".

يذكر أن السلطات الأمنية في دبي، أفرجت عن الفنانة المغربية مريم حسين، بعد 11 يومًا فقط من القبض عليها، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات، في قضية "هتك عرض بالرضا"، بناء على الدعوى التي أقامها ضدها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

وبدأت قضية مريم والجسمي العام الماضي، حينما نشرت الأولى فيديو مع مغني راب خلال احتفالات رأس السنة، وهو المقطع الذي اعتبره صالح الجسمي، إباحيا يجب أن تعاقب الفنانة المغربية عليه، خاصة وأنها تثير الجدل دوما بتلك المقاطع المصورة، وملابسها التي اعتبرها كذلك فاضحة، ولا تتفق مع ثقافة الوطن العربي بشكل عام، وكذلك وجودها داخل دولة الإمارات بشكل خاص.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الفنانة المغربية حاولت الدفاع عن نفسها برفع قضية على الإعلامي صالح الجسمي، واتهمته بالخوض في عرضها إلا أن المحكمة أنصفته وأصبحت مريم حسين هي المتهمة بتهمة "هتك العرض بالرضا" مع مغني راب.