صور وفيديو.. هكذا احتفلت نجمات الفن بالفلانتين.. منهن ليلى علوي وروبي

احتفل العالم أمس، بعيد الحب، ولم تفوت نجمات الفن تلك المناسبة، حيث قررت كل واحدة منهن أن تحتفل بطريقتها الخاصة، وشاركن تلك الاحتفالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من "فيسبوك"، و"إنستجرام"، وتفاعل معهن عدد كبير من المتابعين والجمهور عبر التعليقات والإعجابات.

روبي بشعر وبنطلون أحمر

نيو لوك جديد كليا عليها ظهرت به "روبي"، أمس، خلال احتفالات الفلانتاين، فقد ارتدت بنطلون جلد من اللون الأحمر، ووضعت باروكة بشعر أحمر، ما أظهرها بـ"لوك"، مختلف كليا عما عودت الجمهور عليه، وكتبت في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام"، "عيد حب سعيد".

بتورتة حمراء.. بسمة وهبة تحتفل بعيد الحب والزواج

مناسبتان في يوم واحد، هكذا احتفلت بسمة وهبة، أمس، بعيد الحب، وكذلك بعيد زواجها، وشاركت جمهورها ومتابعيها بفيديو وصور من الاحتفال، بتورتة ملونة بالأحمر، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "عيد زواج سعيد لروحي وحياتي".

رغم الفراق.. رجاء الجداوي تحتفل بزوجها الراحل

رغم الفراق احتفلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أمس بعيد الحب، حيث استعادت ذكرياتها مع زوجها الراجل، بنشر مجموعة من الصور القديمة لهما سويا، وكتبت في تعليقها على تلك الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام"، "يا حبيب امبارح وحبيب دلوقتي يا حبيبي لبكرة ولآخر وقتي، ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك".

فيفي عبده تحتفل بفستان أحمر: لاف يو

بفستان أحمر "كات"، له أكمام خارجية احتفلت الراقصة فيفي عبده بعيد الحب، حيث شاركت جمهورها بصورة قديمة لها، وكتبت في تعليقها على الصورة، "‏كل عيد حب وإنتو طيبين بحبك لاف يو".

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ليلى علوي.. الأسود يليق أيضا

بإطار الفلانتين اختارت الفنانة ليلى علوي الاحتفال بعيد الحب، وهي واحدة من الفنانات اللاتي يربطها الجمهور بالفلانتين بعد دورها في فيلم "حب البنات"، وكتبت في تعليقها على الصورة، "كل عيد حب وانتوا طيبين ويارب دايماً مع اللي بتحبوهم"، وارتدت لتلك المناسبة فستانا من اللون الأسود.

ريهام حجاج

عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وكتبت في تعليقها على الصور، "عيد حب سعيد حبيبي".

منى فاروق تحتفل من دبي

نشرت الفنانة منى فاروق مقطعا مصورا لها عبر "إنستجرام"، لتحتفل خلاله بعيد الحب، وذلك خلال تواجدها في مدينة دبي بالإمارات، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "بحبكم أوي، كل عيد حب وأنتم الحب".

أسما شريف منير تحتفل بصور مع الكلاب والقطط

بطريقة مختلفة، احتفلت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير بالفلانتاين، فقد قررت أن تنشر صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أسما" مع عدد من الكلاب والقطط، وكتبت في يتعليقها على الصور، "عيد حب سعيد".