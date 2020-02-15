حل الفنان شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، ضيوفا في برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، للاحتفال بمناسبة عيد الحب.
وقال "رمزي"، إنه لم يجد أغنية عريقة ذات تاريخ طويل للسيدة أم كلثوم، للتعبير عن كم المشاعر الموجودة بداخله، "وبعدين أنا عامل حاجة مهمة جدا النهاردة مبعملهاش في حياتي أنا لابس الدبلة اللي ملبستهاش من يوم جوازي".
لترد زوجته ريهام أيمن، عليه قائلة "لبستها مرة في الفلانتين اللي فات" لتفاجئه أنها لأول مرة لا ترتدي الدبلة، حيث قالت "أول مرة يلبسها فقولت أغير وأبقى أنا أول مرة ملبسهاش، أنا مش محتاجة ألبسها" ليرد عليها "رمزي": "لأن دبلتك في قلبي".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزي: أول مرة ألبس الدبلة.. وزوجته ترد: وأنا أول مرة ملبسهاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.