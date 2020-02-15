خبراء: هذه الأطعمة تحفز هرمون السعادة وتحسن المزاج.. منها السبانخ

ذكر خبراء الطب في مستشفى "مايو"، بولاية أريزونا الأمريكية، عن وجود بعض المواد الغذائية التي تعمل على تحسين الصحة النفسية للإنسان بعد تناولها.

ونصح الأطباء، بتناول البقوليات والأسماك والمكسرات والبروكلي والسبانخ والبيض، لأن أنواع الأسماك الدهنية تحتوي على نسبة عالية من أحماض "أوميجا-3"، التي تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب، وتحفز إنتاج هرمونات السعادة، "سيروتونين" و"دوبامين"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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وأوضح الخبراء، أن البقول والمكسرات والبيض، تحتوي على أحماض أمينية من ضمنها "التربتوفان"، المهم والضروري للحفاظ على توازن هرمون "السيروتونين" في الجسم، بالإضافة إلى أن "التربتوفان" مهم للإنسان للنوم الطبيعي واليقظة.

وبالنسبة للسبانخ والبروكلي، فهما غنيان بحمض "الفوليك" الذي في حال نقصه بالجسم يسبب اضطراب النوم والاكتئاب.

وأكد الخبراء أن هذه المواد تساعد فقط على تحسين المزاج والحالة النفسية، لذلك عند ظهور أعراض الاكتئاب يجب قبل كل شيء مراجعة الطبيب الأخصائي.