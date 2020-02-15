زوجة مصطفى فهمي تبهر الجمهوربأنوثتها فى عيد الحب

القاهرة – لايف ستايل
نشرت زوجة الفنان مصطفى فهمى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة احتفالا بعيد الحب.
وظهرت زوجة الفنان مصطفى فهمى، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار وجريئة بفستان قصير فوق الركبة باللون الاسود يأخذ قماش اللامع و المطرز، ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون الاسود.
اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
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