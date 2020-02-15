تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أمور مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا وفعال مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من الدلو ومع انتقالها الى برج الحوت المائي الصديق يوم الاربعاء لتباشر باعمالك مع مباركة فلكية تجعلك تفتح صفحة جديدة وتعمل على اعادة تقييم كل القرارات ماليا او دراسيا او اكاديميا بالاضافة الى وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس الذي يجعل الوقت مناسبا للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر كسفر مثلا أو للحصول على دور مميّز في العمل. كذلك سوف تشكل الايام الاثنين والثلاثاء الحجر الأساس في حياتك المهنيّة والأكاديميّة والإجتماعيّة مع انتقال القمر الى القوس اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة الى برجك فتتحرر من انعزال او عزلة وقد تشعر بحماسة اكبر وقدرة على توسيع دائرة اتصالاتك فتكون الإنطلاقة مليئة بالحيويّة ومفعمة بالأمل والاسس الثابتة والثقة بالنفس لذلك إغتنم الفرصة فالطريق مفتوحة أمامك للحصول على وظيفةٍ جديدة ولتحسين وضعك الحالي عن طريق سفر . كذلك سوف تخرج الى الضؤ وتوسع دائرة اتصالاتك وتخوض مشاريع كثيرة مدعوما بحدس قوي يدلك على موقع النجاح بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق فتقطف ثمرة جهودك فتكون فترة مفيدة وهادفة تحمل اليك اخبارا طيبة على الصعيدين الشخصي والمهني فتتحمس لخوض تجارب مختلفة دراسيا ومهنيا. اسبوع مهم جدا جدا يجب ان توظف كل قدراتك كي تستفيد من الظروف الايجابية بالتوفيق

عاطفياً: يسجل هذا الأسبوع الاستثنائي مفاجآت كثيرة تسعدك تقوى خلاله الروابط وتزداد الاجواء الحميمية وتتمتع بشخصيّة جذابة ولطيفة حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تعلم أن هذه اللحظات لا تعوض تتلقى علامات الإعجاب والحب، ويسطع نجمك في كل مكان. للعازب, مع تواجد كوكب الزهرة في الحمل في موقع مناسب يجعلك تقع في الحب من النظرة الأولى، كما أنّك قد تستعيد حباً قديماً أو قد تخطب أو تتزوّج.

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