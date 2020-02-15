تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 14 إلى الخميس 20 شباط فبراير أمور مهمة

مهنياً: يحالفك الحظ فتوسع الافاق وتستقطب المتعاونين حسب نوع عملك تحت تاثير الشمس من برج الدلو ومع انتقال القمر الى العقرب ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو يومي السبت والاحد الى البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح ولا تزال التاثيرات الفلكية تخدم مصالحك حتى الطالب يكون على موعد مع نتائج ايجابية لامتحاناته الجامعية والمدرسية الذي يقدم لك الدعم المهني والمالي كما ان حضورك الذهني وجهودك المتواصلة يسهم إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور بحيث تصادف مبادراتك ومساعيك نجاحاً وانتصارا كبيرا كذلك سوف تحمل اليك الايام الاثنين والثلاثاء فرصة كبيرة لإحداث تغيير في الحقل المهني يتعلق بسفر ربما مع وصول القمر الى القوس ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو أن تجد وظيفة جديدة في بلد اجنبي أو أن تنقل مكتب العمل الى مكان آخر او بلد آخر فلا تضيّع الوقت الثمين والحظوظ الدسمة وحاول ادخال تغييرات إيجابيّة على حياتك المهنية إنه الوقت المناسب لتقديم طلب عمل جديد إذا أردت فعلاً تغيير وظيفتك.تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجدي بين الاربعاء والجمعة فتتغير الطوالع الفلكية وتصبح اكثر دقّة فتكثر متطلبات العمل والعائلة فانت بحاجه الى الراحة والنوم العميق لتعويض كل ما تخسره خلال العمل حذار مواجهة ومنافسة او عدواة كذلك سوف تكثر الحساسيات والمسؤوليات ما يدعوك الى الانتباه لصحتّك وسلامتك ولا تحاول تأزيم الامور.

عاطفياً: لا تزال تعاكسك الرياح العاطفية والعائلية وتمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط. من المتوقّع أن يكون مزاجك حادّاً ومتقلباً ان وجود الزهرة في برج الحمل في مواجهة برجك يخفف الوهج العاطفي ويسبب لك المتاعب ويولد جوا من البرودة في حياتك من المحتمل أيضاً أن تتّهم الاحبّاء بأنّهم السبب وراء معاناتك وحدّة طبعك للعازب, حاول ان تصحح الامور التي خرجت عن مسارها حاول ان تلتقي مع الحبيب وتتفاهم معه على نقاط اساسية تتعلق بالمستقبل.

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