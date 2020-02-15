لا تتوقع تأثيرها.. 9 أطعمة تضر بصحتنا عند تناولها في وقت خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

غالبيتنا يتناول الطعام في أي وقت دون حسبان المخاطر الصحية الناجمة، بسبب اضطراب الساعة البيولوجية للجسم.

ومن الضروري معرفة أنواع الطعام التي يجب تناولها في الوقت الأنسب، سواء صباحًا أو مساءً، تجنبًا لحدوث مشاكل تضر بصحتنا، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي:

- اللحوم:

تعتبر مصدرًا مهمًا للبروتينات، لكنها تسبب مشاكل عديدة للجهاز الهضمي، عند تناولها قبل النوم مباشرة، لأنها وجبة ثقيلة يصعُب هضمها، لذلك يفضل تناولها قبل النوم بـ3 ساعات.

- الموز:

تناوله على معدة فارغة يؤدي الشعور بالتعب والإرهاق لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، لذا أنسب وقت لأكله بعد الوجبات الأساسية.

- القهوة:

يفضل البعض تناول فنجان القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، وهي من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبيًا على المعدة، وتسبب نسبة عالية من الدهون بالجسم، والأفضل أن نشربها بعد الاستيقاظ بساعتين على الأقل.

- المكسرات:

المكسرات بعد منتصف الليل غير مستحبة؛ لأنها تستغرق وقتًا طويلًا للهضم ما تؤدي إلى مشاكل أثناء النوم.

وأفضل وقت لتناولها بين الوجبات الرئيسية، حتى تساعد في تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، وفقدان الوزن.

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- الفاكهة الحمضية:

من الخطأ بدء يومك بعصير من البرتقال أو اليوسفي أو الليمون، نظرا لأنها تسبب الحموضة الشديدة، أما تناولها مع الوجبات الرئيسية يسبب قرحة المعدة. وأفضل وقت بعد الوجبة بساعات.

- الفول:

من الأطعمة الغنية بالألياف التي يُفضل تناولها في وقت مبكر من النهار حتى يسهُل هضمه، وتجنب تناوله ليلًا كيلا يسبب انتفاخ البطن.

- الأرز:

لا يفضل تناول الأرز ليلًا فهو غني بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

الوقت الأمثل: في الغداء

- الحلويات الغنية بالسكر:

ينصح بالابتعاد عنها لأن اعتمادها كوجبة رئيسية تعمل على رفع مستوى السكر في الدم، وتسبب أيضا الشعور بالعصبية المستمرة.

خذ قطعة صغيرة منها بعد الوجبة الرئيسية، للحفاظ على مستوى السكر.

- التفاح:

من الفواكه الغنية بالألياف التي تحتوي على أحماض تعزز من عملية الهضم والقولون.

أفضل وقت لتناوله في الصباح، لتعزيز حركة الأمعاء بشكل صحيح، وتحسين عملية الهضم، وأسوأ وقت في الليل؛ لما يسببه مشاكل في حركة الأمعاء لأن عملية الهضم تستغرق وقت أطول.