النيون والأزرق والباستيل.. ألوان الديكور في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة الأثاث الألمانية جابرييلا كايزر إن الألوان النيون تغزو عالم الديكور هذا العام لتضفي لمسة جاذبية وبهجة على الغرفة.

وأوضحت كايزر أن الألوان النيون كالأصفر والبرتقالي والأخضر والوردي تمتاز بطابع صارخ؛ لذا يتم استخدامها على نحو ضئيل في الديكورات المنزلية، كصحن على الجدار أو أريكة تزهو باللون البرتقالي النيون مع وسائد ذات ألوان متحفظة، وذلك للبعد عن التكلف والمبالغة.

وأشارت إلى الأزرق يغزو عالم الأثاث والديكور في عام 2020؛ حيث إنه يلون الجدران والأرائك والمقاعد والخزائن والطاولات والإكسسوارات المنزلية المختلفة.

وأوضحت محللة اتجاهات الأثاث والديكور أن الأزرق المستوحى من لون السماء والبحر يشيع أجواء الهدوء والسكينة ويبعث على التفاؤل والإقبال على الحياة، لافتة إلى أن الأزرق يطل بطيف لوني واسع يمتد من درجات الباستيل الحالمة وصولا إلى الدرجات الداكنة كالأزرق الملكي، والذي يعد مناسبا للجدران بصفة خاصة.

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كما أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن ألوان الباستيل تغزو غرف الأطفال حاليا؛ حيث تزهو الغرف على سبيل المثال باللون الأخضر النعناعي والوردي.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ألوان الباستيل الحالمة تتمتع بطابع هاديء يساعد على المذاكرة والتمتع بنوم هانيء، مشيرة إلى إمكانية تنسيق الألوان الباستيل مع بعضها البعض، كما أنها تتناغم مع الرمادي الفاتح.

ومن الممكن أيضا أن تتألق الستائر والسجاد والديكورات الأخرى بألوان قوية.

أما معهد "بانتون" للألوان أعلن عن اختيار اللون "الأزرق الكلاسيكي" “Classic Blue” لونا لعام 2020 على مستوى الموضة والجمال والأثاث والديكور.

وأوضح المعهد الأمريكي أن اللون "الأزرق الكلاسيكي" هو لون يمتاز بالأناقة والفخامة ويتمتع بطابع خالد يناسب كل العصور، مشيرا إلى أن هذا اللون المستوحى من الماء وسماء الليل يرمز إلى الهدوء والتفاؤل ويدعو إلى التأمل والاستغراق في الأحلام.