احذر تناول هذا الطعام فور الاستيقاظ.. وإليك ما يفعله شرب المياه صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نصحت مجلة "فرويندين" الألمانية بعدم تناول الموز على معدة خاوية لما قد يسببه من أضرار صحية بالجسم، وأوضحت المجلة الألمانية أن الموز لا يعد الوجبة المناسبة للإفطار على معدة خاوية، على الرغم من التوصيات الغذائية بتناول ثلاث ثمرات منه يوميا على الأقل بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والطاقة، وذلك للأسباب التالية:

التعب

عند تناول الموز على معدة خاوية يرتفع مستوى السكر في الدم على الفور، ومعه يزيد مستوى الحمض في الجسم، وعلى الرغم من أن الموز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة بسرعة، وهذا ما يجعله فاكهة مثالية لمن يمارسون التمارين الرياضية، إلا أن هذه الطاقة سرعان ما تنفد وبعدها يشعر الجسم بالتعب.

الشعور بالجوع

يتكون الموز من السكر بنسبة تصل إلى 25%، ويؤدي ذلك عند تناوله على معدة خاوية إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، وبعدها ينخفض بشكل كبير، ثم يعاود الجسم الشعور بالجوع.

الحاجة إلى مساعدة غذائية

يحتوي الموز على العديد من المواد الغذائية الصحية مثل فيتامين B6 والكالسيوم، ولكن هذه العناصر لا يتم امتصاصها من الجسم بشكل جيد إلا عند تناول الموز مع عناصر أخرى مثل الموسلي والمكسرات والعسل، وفي هذه الحالة يصبح الموز مناسبا لوجبة الإفطار.

فوائد شرب المياه على معدة خاوية

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الفوائد، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح، وتشمل هذه الفوائد:

إزالة السموم من الجسم

Advertisements

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يقوم المرء بشرب الماء على معدة خاوية فإن يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية على أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظاما غذائيا خاصا، علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

التخفيف من حرقة المعدة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

تعزيز نضارة البشرة

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

منع حصوات الكُلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوع على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.