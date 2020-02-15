خلطات طبيعية لتطويل الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - تتباهى السيدة بأظافرها الطويلة والمقلّمة التي تختار لها أحدث صيحات المناكير لتزيّنها. إلا أن الأظافر الهشّة والتالفة، والتي يكون نموّها بطيئاً وغير صحيّ، فهي بحاجة إلى عناية مركّزة لأنها تؤثر في أناقة السيدة وأنوثتها.



في ما يأتي أبرز الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل لـ تقوية أظافرك ومساعدتها في النموّ بشكل سريع.



وصفة الثوم وعصير الليمون

وصفة الثوم وعصير الليمون



يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من الفيتامين C الذي يساعد في تعزيز نموّ الأظافر. كما يحتوي الثوم على العديد من الأحماض والفيتامينات التي تحتاج إليها الأظافر لتبقى متينة وقويّة.



المكوّنات:

فصّ كبير من الثوم

نصف فنجان من عصير البرتقال

ملعقتان من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:

بعد فرم الثوم جيداً أضيفي إليه عصير البرتقال وزيت الزيتون وامزجي المكوّنات جيداً

انقعي أظافرك في المزيج لمدة ربع ساعة

نشّفي أظافرك بواسطة قطعة قماش قطنية من دون الحاجة إلى غسلها

كرّري العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع

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وصفة زيت شجرة الشاي

وصفة زيت شجرة الشاي



يعتبر زيت شجرة الشاي بمثابة مطهّر طبيعي، يساعد في معالجة الأظافر الهشّة والمصابة بالفطريات أو الالتهابات.



المكوّنات:

بضع قطرات من الفيتامين E

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي

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طريقة التحضير:

اخلطي الزيتين حتى تحصلي على مزيج متجانس

دلّكي أظافرك باستخدام هذا المزيج

اتركي مزيج الزيوت على أظافرك لمدة 10 دقائق

امسحي أظافرك بقطعة قماش قطنية دون الحاجة إلى غسلها

كرّري العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع

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خلطة زيت الزيتون مع الطماطم

خلطة زيت الزيتون مع الطماطم



تحتوي الطماطم على كمية عالية من البيوتين الذي يعزّز نمو الأظافر، بالإضافة إلى فيتامينات A و C التي تحافظ على صحّتها. في حين يعمل زيت الزيتون بفضل مكوّناته الطبيعية على ترطيب الأظافر وحمايتها من التقصّف.



المكوّنات:

نصف كوب من عصير الطماطم

ملعقتان من زيت الزيتون



طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

انقعي أظافرك في المزيج لمدة ربع ساعة

إغسلي أظافرك بالماء الفاتر فقط وجفّفيها بقطعة قماش قطنية

كرّري العملية مرة واحدة في الأسبوع

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