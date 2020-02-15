الطين الهندي للوجه.. لبشرة خالية من شوائب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - يعدّ الطين الهندي واحد من أفضل أساليب العناية بالبشرة، فقد أقبلت عليه النساء بشكل واسع في الآونة الأخيرة نظراً لقدرته الهائلة على تنظيف البشرة وتنقيتها من الأوساخ العالقها بها وكذلك تقشيرها وبالتالي تسعى المرأة إلى تطبيق الخلطات الطبيعية التي تحتوي على الطين الهندي للفوز ببشرة نضرة وناصعة.

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ما هو الطين الهندي

الطين الهندي



مسحوق ناتج عن بلورة مونتموريلونيت، يتم استخراجه من وادي الموت والذي يقع في كاليفورنيا، بعدها يتم تنظيف الطين وتجفيفه لمدة 6 شهور، ومن ثم تعبئته وبذلك يصبح جاهزاً للاستخدام.

تساعد هذه المادة على الشفاء من الأمراض الجلدية، والتخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة في البشرة، لذا فهو يُستخدم كنوع من أنواع الماسكات الطبيعية التي تساعد على تجدد الخلايا وتنظيف البشرة بعمق، ويُقال إنّ كليوبترا تضع هذا الماسك إذ كانت تستخدم الطين الموجود على ضفاف النيل.

، ويحتوي هذا الطين على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحة البشرة مثل المعادن، والكالسيوم، والأملاح المعدنية، مما يجعل منه علاجاً جمالياً للبشرة بصورة عامة؛ وذلك لقدرته في المحافظة على لمعانها ورونقها ومظهرها.



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فوائد الطين الهندي للبشرة

الطين الهندي

تنظيف البشرة: يقلل الطين الهندي ظهور الرؤوس السوداء، بحيث يساعد على تخفيض نسبة إفرازات البشرة الدهنية، ويفيد في تقليل نسبة الحروق التي قد تنتج من التعرض اليومي لأشعة الشمس الضارة. تقشير البشرة: على الرغم من أنه يمكنك العثور على العديد من منتجات التقشير في المتجر، لكنها غالبًا ما تحتوي على مكونات قاسية على البشرة، حيث تشمل العطور المهيجة، والجلسرين، والبارابين، والفثالات. تقليص المسامات الواسعة: يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلة المسام الواسعة، كما أنّ تطبيق ماسك الطين يعالج هذه المشكلة ويمنع التهاب البشرة. تنعيم البشرة: يُعتبر الطين الهندي من المقشرات الطبيعية للبشرة؛ وذلك لقدرته الفعّالة في إزالة الجلد الميت مما يزيد رطوبة البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً. معالجة البثور والحبوب: يقلل الطين الهندي حدوث التهابات البشرة ويصغّر مسامها، وبذلك يحميها من دخول الأوساخ والأتربة فيها وبالتالي يخفّض تكوّن هذه البثور. طرق استخدام الطين الهندي. يطرد السموم من البشرة: الطين الهندي يحتوي على شحنة كهربائية سالبة قوية جدا، ومن المعروف أن السموم تمتلك شحنة موجبة، وعندما يتلامس الماسك مع مادة سامة فإنه يقضي على السم ويطلق المعادن المفيدة للجسم.

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خلطات الطين الهندي للبشرة



الطين الهندي وخل التفاح

الطين الهندي



المكونات:

3 ملعقة من الطين الهندي.

3 ملعقة كبيرة من خل التفاح الأصلي.





الطريقة:

امزجي 3 ملعقة من الطين الهندي مع 3 ملعقة كبيرة من خل التفاح الأصلي.

طبقي الماسك على بشرة نظيفة تماماً من أي مكياج.

وزعيه جيداً واتركيه حتى يجف.

بعد نصف ساعة تقريباً اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

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الطين الهندي وماء الورد

الطين الهندي



المكونات:

ملعقة كبيرة من الطين الهندي

2 ملعقة من ماء الورد





الطريقة:

امزجي المكونات حتى يصير الخليط متجانس.

ادهنيه على الوجه

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الوجه بالماء.



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الطين الهندي والعسل

الطين الهندي



المكونات:

ملعقة كبيرة من الطين الهندي.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.



الطريقة:

امزجي المكونات.

أضيفي قطرات من الماء حتى يصير الخليط ذو قوام متجانس.

ضعي الخليط على الوجه.

اتركي القناع على البشرة لمدة ربع ساعة .

اغسلي وجهَك بالماء الفاتر.

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