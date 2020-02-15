مكوّنات خطيرة في طلاء الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - أناقة المرأة تكاد تحدّدها أظافرها، فهي تقريباً أول ما يلفت النظر. لذا الإنتباه على نظافة الاظافر وترتيبها والمناكير أمر مفروغ منّه؛ فتسخير وقت للعناية بالأظافر ليس مضيعة ولا هباءً، فنحن نحتاج إلى جرعات ترتيب دائمة، و"لطخة" طلاء الأظافر هي عنصر أساسي نحتاجه لأناقة مظهرنا. سواء كنتِ تهتمين بأظافرك بنفسك، أو في الصالون، فإنّ الأمر يستحق كل دقيقة من وقتك لإعطاء يديك مظهراً أنيقاً. ولكن هل فكرت يومًا مّما يتكوّن طلاء الأظافر؟ وهل سألتِ نفسك إذا عليكِ القلق بشأن أيّة مكوّنات مفاجئة؟

مخاطر المناكير بنظر الخبراء

ديزاين مناكير

قالت جانيت نودلمان، الشريك المؤسّس لحملة سلامة مستحضرات التجميل لصحيفة "إندبندنت": "لا أحد يقول إنّ المانكير سوف يتسبّب في عواقب صحية طويلة الأمد؛ لكن البعض قد يتعرّض للضرر." ووافقت على ذلك سابينا ويزيمان، وهي عالمة كيميائية كبيرة في مختبر الصحة والجمال والعلوم البيئية في معهد Good Housekeeping Institute. وقالت ويزيمان لموقع Good Housekeeping: "تحتوي ملمّعات الأظافر على بعض المكوّنات التي يمكن أن تسبّب مشاكلاً صحية وتهيجًا إذا تم استنشاقها بكميات كبيرة". أحد الأمثلة على المكوّنات الضارة الموجودة في طلاء الأظافر هو ثلاثي فينيل الفوسفات.

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طلاء اظافر

هذا، وكشفت دراسة أجرتها إحدى الجامعات في نيويورك بالتعاون مع فريق بيئي أنّ مادة طلاء الأظافر التي تحتوي على فوسفات ثلاثي فينيل قد تدخل الجسم ولديها القدرة على إحداث ضرر للهرمونات، فيما تشير دراسات أخرى إلى أنّها قد تساهم في زيادة الوزن والسمنة.

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طلاء الأظافر يحتوي على مواد كيميائية ضارة

طلاء اظافر احمر

عنصر آخر مثير للدهشة: كشفت دراسات أنّ طلاء الأظافر يحتوي على القمح ومصادر الغلوتين؛ ومع ذلك، وجدت الدراسة التي أُجريت على مكوّنات طلاء الأظافر أنّ هذا من غير المرجح أن يؤثر إيجابياً، بل بدلاً من ذلك، هو أمر يجب أن نحذر منه.

وأشارت صحيفة إندبندنت إلى ثلاثة مواد كيميائية غالبًا ما توجد في طلاء الأظافر تسمى "الثلاثي السام": الفورمالديهايد وثنائي بيوتيل فثالات (DBP) والتولوين. بشكل أساسي، هذه المواد الكيميائية الثلاثة يمكن أن تلحق أضرارًا ليس فقط بأظافرك ولكن أيضًا بالجلد المحيط بها أيضًا. وفقًا لشرييل رايلي، مؤسّس متجر Nails & Browser الخاص بالجمال في لندن،" يجب أن نتجنّب هذه المكوّنات بأي ثمن وأن نختار الأظافر غير السامة المصقولة بدلاً من ذلك". من ناحية أخرىن نصح خبراء آخرون بإعتماد أصباغ غير صناعية وأكريليك مائي لتجنّب أيّة مخاطر محتملة.