كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - دهن العود هو مادة تُستخرج من شجرة العود، وتُستخلص منها العطور والزيوت، التي تُستخدم كمعطرات ذات رائحة جذابة تدوم طويلاً. ولطالما اسُتخدم دهن العود منذ القدم، وراج استخدامه بشكل كبير بين النساء، نظراً الى رائحته النفاذة التي تجعل المرأة قبلة الأنظار في كل مكان. أما العود، فقد أصبح يدخل في تركيبة أفخم وأرقى العطور العالمية.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل أنواع العود ودهن العود.



أفضل أنواع العود

أنواع العود



يتوافر العود بأنواع عدة، إلا أن هناك ستة منها تعد الأفضل بين أنواع العود كافة، وهي:

- العود البورمي: يتميز برائحته العطرة التي تدوم طويلاً، وهو رائج كثيراً بين النساء العربيات، لا سيما خلال السهرات والمناسبات.

- العود الهندي: يعد من أجود أنواع العود، فرائحته قوية وثقيلة ومركزة، لذلك هو الأغلى ثمناً بين أنواع العود والأكثر إقبالاً من النساء والرجال.

- العود الكمبودي: هو رائج جداً في العالم العربي، ويشتهر برائحته الثقيلة، كما أنه مطلوب جداً للاستخدام الشخصي، كما لتقديمه كهدية قيمة جداً.

- العود اللاوسي: كغالبية أنواع العود، يشتهر العود اللاوسي برائحته النفاذة التي تثبت على البشرة والثياب لساعات طويلة، وبالتالي لا تحتاج المرأة سوى رشه مرة واحدة في اليوم.

- العود الماليزي: يتميز برائحته القوية وجودته العالية، مما جعله منتشراً كثيراً بين النساء.

- العود الجاوي: فوائده كثيرة واستخداماته متعددة، موطنه الأصلي أندونيسيا، ورائحته ثابتة تدوم طويلاً.

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أفضل أنواع دهن العود

دهن العود



يوجد الكثير من أنواع دهن العود، إلا أننا اخترنا لك الأفضل والأشهر بينها، وهي:

- Les Heures Voyageuse من كارتييه: هي مجموعة عطور صادرة من علامة كارتييه العريقة Cartier، تتألف من ثلاثة عطور فخمة وراقية، وهي تتركز جميعها بشكل أساسي على رائحة دهن العود، وهي تشتهر برائحتها القوية والمركزة، والتي تدوم لأكثر من ثماني ساعات.

- Valentina Oud Assoluto: إنه من أرقى عطور العود العالمية، يتميز برائحته الآسرة التي تلائم أوقات النهار والليل على حد سواء، وهي تدوم طويلاً على البشرة والثياب لترافق المرأة في كل مكان.

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