إطلالات مختلفة باللون الأحمر من أشهر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - يحمل اللون الأحمر رمزيةً كبيرة ودلالات عديدة في علم نفس الألوان، وهو من الألوان المفضَّلة للكثير من الأشخاص؛ نظرًا لجماله، وبصفته من أكثر الألوان انتشارًا للطبيعة ونشرًا للبهجة، لذا استوحينا لمُحِبَّات اللون الأحمر العديد من الإطلالات المميزة للمشاهير؛ ليستوحين منه ما يناسب إطلالاتهن .

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هبة الدري



أطلَّت هبة الدري بفستان أحمر أنيق مزيَّن بقصة بسيطة في الخصر ومزيَّن بنقط بيضاء لإطلالة كلاسيكية، وتأنقت أيضًا بفستان أحمر بموديل ضيق من الأعلى ويتسع من الأسفل ومزين بأكمام شفافة تكسوها الزهور لمظهر أنيق ومميز. فيما اختارت إلهام الفضالة جمبسوت محتشمًا بدرجة داكنة من اللون الأحمر وزُيِّنَ ببروش ذهبي للوك يميل للفخامة. كما تجمَّلَتْ هنادي الكندري بمعطف من الفرو الأحمر مع حذاء باللون البيج لستايل أنثوي.

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مايا دياب بالأحمر

مايا دياب

وتميزت مايا دياب بفستان أحمر بأكمام طويلة ومصمَّم بفتحة جانبية وقَصَّة مميزة لستايل مناسب للمناسبات الضخمة والمميزة. ونسَّقت سميرة مدني تنورة واسعة وردية مع حذاء وردي وقميص أحمر لستايل عملي، في حين جاءت داليدا خليل بفستان واسع ومحتشم يكسوه اللون الأحمر ومزيَّن بياقة وحزام ضيق للخصر، وزُينت أكمامه بالتطريزات اللامعة. وتزينت نانسي عجرم بفستان أحمر محتشم بموديل ناعم لخيار مناسب للمناسبات الضخمة.

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نور الغندور بالأحمر

نور الغندور

بينما ارتدَتْ نور الغندور فستانًا صيفيًّا واسعًا باللون الأحمر لخيار شبابي، وظهرت ببنطال واسع ومعطف من الفرو باللون الأحمر، ولفتت الأنظار بلوك مشابه مكوَّن من بليزر وبنطال باللون الأحمر اللامع مع بلوزة بيج لإطلالة عصرية. وتألقت فوز الفهد بجمبسوت أحمر مزين بأكمام حمراء ومكمل من الأسفل بدرجة داكنة من اللون الأحمر لمظهر عصري، واختارت لإطلالة عملية بنطالًا من الجينز الداكن مع بلوزة حمراء بسيطة.

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