إطلالات أبرز مشاهير حفل بولغري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - احتفلت علامة بولغري للمجوهرات مؤخرًا بإطلاق مجموعة جنة المستوحاة من سحر نساء الشرق، بالتعاون مع سمو الشيخة فاطمة بنت زايد آل نهيان، في متحف اللوڤر بأبو ظبي، وقد حضره عدد من النجمات العربيات، وجمعنا لكِ عزيزتي إطلالاتهن خلال الحفل، فمن الأجمل برأيك؟

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إطلالة درة بفستان كحلي

درة



تألقت درة بفستان كحلي ضيق مزين بقصة ناعمة في الأعلى وذيل ناعم، وتجمَّلت بمجوهرات فضية ضخمة، ورفعت شعرها لتبدو في غاية الأنوثة والجمال، وظهرت نادين نجيم بفستان لامع بأكمام طويلة مصمم بشكل مفتوح الصدر وبقَصَّة بسيطة من المنتصف، وأكملت إطلالتها بعقد ذهبي ملتف على شكل ثعبان وحقيبة سوداء، بينما جاءت صبا مبارك بجمبسوت أخضر صُمم بأكمام مميزة مكشوفة الأكتاف ومرفوعة من الأعلى، ونسَّقت إطلالتها مع عقد طويل وملتف باللون الفضي وإسورة ضخمة.

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تارا عماد وإطلالة بالأسود

تارا

في حين اختارت تارا عماد فستانًا أسود مُفصلًا بثلاثة أقمشة ومزين بريش ناعم من الأسفل ليشكِّل ذيلًا مميزًا، وتجملت بمجوهرات فضية مزينة بفصوص ملونة، ورفعت شعرها بتسريحة بسيطة، وعن لجين عمران فقد أطلت بفستان واسع باللون الأصفر المزين بخطوط سوداء ووشاح، وسرَّحت شعرها بتسريحة ناعمة ومرفوعة، ونسَّقت لإطلالتها عقدًا ضخمًا، فيما ارتدت شقيقتها أسيل فستانًا كحليًّا من المخمل مصمم بشكل ضيق مكشوف الأكتاف، ومزين بوشاح من الأسفل، وتركت شعرها منسدلًا.

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