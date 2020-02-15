أجمل فساتين نسرين طافش في عيد ميلادها الـ 38

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - تحتفل اليوم نسرين طافش بعيد ميلادها الـ 38. وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أبرز إطلالاتها التي تألقت بها في الفترة الماضية، والتي اختارتها لمناسبات مختلفة على السجادة الحمراء، ودخلت من خلالها قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لأكثر من مرة. وقد لاحظنا أن أسلوب نسرين في الموضة كان قد تطور بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، ولاسيما في الأزياء الرسمية، وقد أصبحت تعرف كيف تختار التصاميم التي تناسبها، من دون البهرجة أو المبالغة. وإليك بالصور أجمل إطلالاتها بمناسبة عيد ميلادها.



نسرين طافش في فستان ناعم كتف واحد:

فستان أسود بتصميم فاخر من مرمر حليم تألقت به نسرين طافش





وقع اختيار نسرين طافش، في إحدى المناسبات الرسمية على السجادة الحمراء، على فستان سهرة براق بقصة الكتف الواحد ذات الطابع الأنثوي والمواكبة للموضة باللون البنفسجي الداكن، ومصنوع من قماش براق، له فتحة أمامية على الساق. وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الذهبي وأقراطا ماسية ناعمة.

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فستان سهرة أسود تألقت به نسرين طافش:

نسرين طافش في فستان براق كتف واحد



شاهدنا نسرين طافش في مهرجان القاهرة في عام 2019 في إحدى أجمل إطلالاتها على الإطلاق، حيث بدت غاية في الأنوثة والرقي، بعيداً تماماً عن البهرجة أو الأسلوب المبالغ به، حيث اختارت فستانا أسود بقصة الكتف الواحد الرائجة جداً هذا الموسم من مرمر حليم Marmar Halim، خصره محدد وتنورته كلوش كبيرة، نسقت معه حقيبة كلاتش سوداء أيضاً، وبعض المجوهرات الماسية، واعتمدت تسريحة شعر ريترو، وبدا اللوك متكاملا.

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نسرين طافش مشرقة في فستان باللون الأحمر:

اطلالة أنثوية لنسرين طافش في فستان أحمر





شاهدنا نسرين طافش في إطلالة مشرقة في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وقد بدت فيها ناعمة وجذابة، حيث اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من مرمر حليم Marmar Halim أيضاَ، قصته مميزة مع الشرائط التي زينت الأكتاف والتنورة الكلوش. وقد نسقته بطريقة أنيقة بعيدة عن المبالغة، وهذا ما جعل الإطلالة جميلة ولافتة.

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إطلالة مميزة لـ نسرين طافش في فستان تول أسود:

اطلالة فاخرة لنسرين طافش في فستان أسود كشكش





من إطلالات نسرين طافش المميزة، في الفترة الماضية، كانت في هذه الإطلالة الأنيقة في فستان أسود اختارته من زينة زكي، حيث أن قصة الفستان الاوف شولدرز الرائجة جداً، ناسبتها، وكذلك الكشاكش الناعمة على التنورة بدت أنيقة وغير متكلفة، وتنسيق المجوهرات وحقيبة اليد رتسريحة الشعر الناعمة أكملوا اللوك بطريقة مميزة.



جمعنا بالصور، في عيد ميلاد نسرين طافش الـ 38 أبرز إطلالاتها التي تألقت بها في الفترة الماضية، والتي اختارتها لمناسبات مختلفة على السجادة الحمراء، ودخلت من خلالها قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة.

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