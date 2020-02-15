عبايات سوداء موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - إن كنتِ من عشاق الستايل الشرقي الكلاسيكي، يمكنكِ أن تستوحي من إطلالات الفاشينيستا المحجبات اللاتي اخترن العبايات السوداء؛ لتكون رفيقتهن في مختلف المناسبات، شاهدي الموديلات التي جمعناها لكِ من "إنستقرام"، واختاري منها ما يجدد إطلالتك في الموسم القادم.



عبايات سوداء بأكمام الجرس من وحي الفاشينيستا

عبايات سوداء بأكمام الجرس من وحي الفاشينيستا



إذا كنتِ متابعة جيدة لأحدث اتجاهات الموضة، فبالتأكيد أنتِ تعلمين أن أكمام الجرس Bell Sleeves تعتبر من أبرز صيحات 2020، اختاري عباية سوداء بهذا الموديل، ونسقيها على غرار الفاشينيستا، مع فستان صوف أبيض مستقيم القصة مزدان بالترتر؛ لإطلالة مميزة على مدار اليوم.

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عبايات سوداء شفافة آخر موضة 2020

عبايات سوداء شفافة آخر موضة 2020



استحوذت العبايات السوداء الشفافة على اهتمام الكثير من المصممين، وحرصوا على تقديمها بموديلات وخامات متنوعة، جربي تنسيق العباية الدانتيل مع توب بيج وبنطال أسود، وتممي اللوك بحذاء Pointy بيج، أو يمكنكِ تنسيق عباية شيفون مزينة بتطريز ناعم مع فستان أسود واسع وصندل شفاف وحقيبة Lady Dior الصغيرة.



عبايات سوداء بموديل المعطف موضة الموسم

عبايات سوداء بموديل المعطف موضة الموسم



برزت هذا العام موضة المعاطف المصممة بستايل المعطف الشتوي الخفيف، اختاري الموديل بياقات عريضة والمزين بخطوط بيضاء رفيعة، ونسقيه مع بلوزة سوداء وبنطال أبيض عالي الخصر واسع الأرجل، واعتمري طرحة بيضاء لإطلالة مونوكروم أنيقة.

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عبايات سوداء مطرزة على غرار الفاشينيستا

عبايات سوداء مطرزة على غرار الفاشينيستا



تعتبر العباية السوداء المطرزة من أساسيات خزانة كل امرأة أنيقة، اختاري عباية مزدانة بالريش النافر، ونسقيها مع توب وبنطال واسع باللون الأسود، وتممي أناقتك بحقيبة يد صغيرة الحجم وحذاء وردي قريب للون الجلد؛ لإطلالة أنثوية ناعمة.



عبايات سوداء مخططة من إنستقرام الفاشينيستا

عبايات سوداء مخططة من إنستقرام الفاشينيستا



انفحي إطلالتك بلمسة عصرية؛ من خلال تنسيق العباية السوداء المزينة بخطوط عمودية رفيعة مع فستان أسود، وأكملي إطلالتك بطرحة قطنية سوداء. إطلالة مميزة ستنحف الجسم، وستزيد من طولك.

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