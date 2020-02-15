أبرز صيحات أقراط موضة ربيع 2020 من أسبوع باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة منوعة من الأقراط ضمن عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، بدورنا أردنا أن نستعرض لكِ أحدث التصميمات لتكتشفي من خلالها أبرز صيحات الموسم القادم.



أقراط الثريا موضة ربيع 2020

أقراط الثريا موضة ربيع 2020



ابتكر المبدع إيلي صعب Elie Saab من الأقراط المتدلية المرصعة المعروفة بأقراط الثريا Chandelier Earrings، أتت هذه التصميمات الفخمة لتكمل أناقة فساتين السهرة الناعمة المصممة بأكمام منفوخة التي تألقت بها عارضات المصمم اللبناني العالمي.

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أقراط الشراشيب من أسبوع الكوتور

أقراط الشراشيب من أسبوع الكوتور



عادت الأقراط المتدلية المصممة من الشراشيب الملونة Tassel Earrings لتتصدر مشهد الموضة العالمية بعد أن اجتاحت مجموعات جيفنشي Givenchy حيث قدمت تشكيلة رائعة اعتمدت على صيحة اعتماد القرط الواحد، ستايل شبابي أنيق سيدعم إطلالاتك الكاجوال وحتى إطلالات السهرة إذا ما تم تنسيقه بالشكل الصحيح.



أقراط تغطي الأذن من الخلف موضة 2020

أقراط تغطي الأذن من الخلف موضة 2020



بالنظر إلى مجموعات كوتور ربيع 2020 سنلاحظ الحضور اللافت للأقراط التي تزين كامل الأذن Ear Cuffs حيث أكملت إطلالات عارضات دار جيفنشي Givenchy وزينت بترصيعات رقيقة وأهداب متدلية، قطعة Statment فخمة كفيلة بنقل إطلالتك إلى مستوى آخر.

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أقراط على شكل الدمعة من أسبوع باريس

أقراط على شكل الدمعة من أسبوع باريس



حظيت الأقراط المتدلية على شكل الدمعة أو ما تعرف بالـTear drops earrings بحضور كبير على منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، رصدناها لدى جورجيو أرماني Giorgio Armani وقُدمت بألوان وتصميمات منوعة تناسب الأذواق كافة، وتصلح للإطلالات النهارية والمسائية.



أقراط دائرية موضة 2020 من مجموعات الكوتور

أقراط دائرية موضة 2020 من مجموعات الكوتور



لا تزال الأقراط دائرية الشكل المفرغة Hoops earrings الأبرز هذا العام، ابتكرت ماركة جوليان فورني Julien Fournie تصميماً مميزاً اعتمد على الدائرة المصممة بشكل سميك، أحببنا حجمها المتوسط والذي يلائم الوجوه صغيرة الحجم.

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