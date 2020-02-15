اطلالات شتوية للمحجبات من وحي الفاشينيستا ظهيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - لطالما نبحث دائمًا عن التغيير والتجديد باطلالتنا، خاصًة للصبيّة التي تعشق كل ما هو جديد بعالم الموضة، وهنا يأتي دور مدونات الموضة بأنْ يلهمن الصبايا اطلالات أنيقة وأفكار مختلفة للستايل العصري.

واليوم اخترنا لكِ الفاشينيستا ظهيرة لتستلهمي منها أفكار عصرية تحديدًا للصبايا المحجبات، لتجددي قليلًا بستايلكِ.



الفساتين الطويلة الملونة من الفاشينيستا ظهيرة

الفساتين الطويلة الملونة من الفاشينيستا ظهيرة





أصبحت موديلات الفساتين تحتل المراتب الأولى باطلالات كثير من الفاشينيستا، يمكنكِ اعتمادها برسومات الورود، لاطلالة تناسب الصبايا المراهقات، نسقتها مع التوربان باللون الرمادي الباهت، وصندل مفتوح، لاطلالة تناسب يوم مُشمس.

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اطلالة كاجوال وتنسيق مميز للحجاب مع القبعة

اطلالة كاجوال وتنسيق مميز للحجاب مع القبعة



أما هذا اللوك فهو مختلف كليًا، لاطلالة كاجوال غير تقليدية، باعتماد بنطلون الـ Boy friend الواسع عالي الخصر، مع بلوزة قصيرة بأكمام منفوخة، اعتمدت معها قبعة راعي البقر السوداء، لاطلالة كاجوال جريئة من الدرجة الأولى.



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البناطيل الواسعة بلمسة كلاسيكية لسهرات المساء من الفاشينيستا ظهيرة

البناطيل الواسعة بلمسة كلاسيكية لسهرات المساء من الفاشينيستا ظهيرة





لفتنا هذا اللوك للبنطلون الشارلستون من الفاشينيستا ظهيرة، نسقت معه كنزة مطرزة بالخرز البراق بدرجات الروز الانثوية، لاطلالة مثالية للصبايا النحيفات، وأكملت اللوك بلفة حجاب التوربان التي تعتمد عليها بغالبية اطلالتها.

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تنسيق الاكسسوارات بطريقة مميزة مع الحجاب للفاشينيستا ظهيرة

تنسيق الاكسسوارات بطريقة مميزة مع الحجاب للفاشينيستا ظهيرة





كذلك أعجبنا اطلالتها المختلفة التي تُبرز فيها تنسيق الاكسسوارات العصرية، مثل اعتماد بوت الساق الطويل بالألوان اللافتة مع التنانير والفساتين القصيرة، واعتماد الشنط الخوص والخشبية، التي تعبر عن أسلوبها الجريء في اعتماد الأزياء.

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